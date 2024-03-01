Интер Милан

04.03.2024 21:45 - : -
Италия01 марта 2024, 18:53 |
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Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 марта поединок 27-го тура итальянской Серии А
01 марта 2024, 18:53 |
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В понедельник, 4 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Дженоа».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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