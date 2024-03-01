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Италия
01 марта 2024, 18:53 |
69
0

Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 марта поединок 27-го тура итальянской Серии А

01 марта 2024, 18:53 |
69
0
Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 4 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Дженоа».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Интер Милан Дженоа Руслан Малиновский смотреть онлайн чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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