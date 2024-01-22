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Испания
22 января 2024, 10:20 | Обновлено 22 января 2024, 10:39
3374
0

ФОТО. «Голеодоры». Ла Лига посвятила баннер Довбику и Цыганкову

Украинские легионеры продолжают покорять Испанию

22 января 2024, 10:20 | Обновлено 22 января 2024, 10:39
3374
0
ФОТО. «Голеодоры». Ла Лига посвятила баннер Довбику и Цыганкову
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 21 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании между каталонской «Жироной» и андалусийской «Севильей». Победу со счетом 5:1 одержали хозяева поля.

4 гола за «красно-белых» забили украинцы. Сначала нападающий Артем Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков в Ла Лиге (13-я, 15-я и 19-я минуты), а затем разгром довершил вингер Виктор Цыганков, отправив «Севилью» в нокаут на 56-й минуте.

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После матча официальный аккаунт Ла Лиги в сети Twitter посвятил украинцам специальный баннер, подписав его: «Голеодоры».

ФОТО. «Голеодоры». Ла Лига посвятила баннер Довбику и Цыганкову

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Жирона фото Виктор Цыганков Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Севилья Жирона - Севилья
Источник LaLiga
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