ФОТО. «Голеодоры». Ла Лига посвятила баннер Довбику и Цыганкову
Украинские легионеры продолжают покорять Испанию
Вчера, 21 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании между каталонской «Жироной» и андалусийской «Севильей». Победу со счетом 5:1 одержали хозяева поля.
4 гола за «красно-белых» забили украинцы. Сначала нападающий Артем Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков в Ла Лиге (13-я, 15-я и 19-я минуты), а затем разгром довершил вингер Виктор Цыганков, отправив «Севилью» в нокаут на 56-й минуте.
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После матча официальный аккаунт Ла Лиги в сети Twitter посвятил украинцам специальный баннер, подписав его: «Голеодоры».
ФОТО. «Голеодоры». Ла Лига посвятила баннер Довбику и Цыганкову
GOLEADORES. 🇺🇦@GironaFC | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/sG59HEeAAM— LALIGA (@LaLiga) January 21, 2024
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