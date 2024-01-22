Чемпионат Бельгии. Антверпен разбил соперника, Андерлехт оступился
Завершились четыре матча 21-го тура чемпионата Бельгии
21 января состоялось четыре матча в чемпионате Бельгии.
В первом поединке дня бывший соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов «Антверпен» принимал «Шарлеруа». Команда Марка ван Боммела разгромила соперника – 4:1.
Лидер чемпионата «Юнион Сент-Жилуаз» дома одолел «Сент–Трюйден». «Андерлехт» на выезде не сумел одолеть «Эйпен».
У битве аутсайдеров Эйпен на выезде добыл три очка, обыграв минимально РВДМ.
Чемпионат Бельгии. 21-й тур.
Антверпен – Шерлеруа – 4:1
Голы: Янссен (19), Иналикена (41), Вейндал (65), Эккеленкамп (76) – Бернье (85)
Ауд-Хеверле Левен – Андерлехт – 1:1
Голы: Мазиз (10) - Патрис (70)
Юнион Сент-Жилуаз – Сент-Трюйден – 2:1
Голы: Сайкс (45+2), Родригес (90+7) – Заиролеслам (17)
РВДМ – Эйпен – 0:1
Голы: Эмон (58)
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