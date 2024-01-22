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Чемпионат Бельгии
Антверпен
21.01.2024 14:30 – FT 4 : 1
Шарлеруа
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Бельгия
22 января 2024, 05:54 | Обновлено 22 января 2024, 06:06
63
0

Чемпионат Бельгии. Антверпен разбил соперника, Андерлехт оступился

Завершились четыре матча 21-го тура чемпионата Бельгии

22 января 2024, 05:54 | Обновлено 22 января 2024, 06:06
63
0
Чемпионат Бельгии. Антверпен разбил соперника, Андерлехт оступился
twitter.com/official_rafc

21 января состоялось четыре матча в чемпионате Бельгии.

В первом поединке дня бывший соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов «Антверпен» принимал «Шарлеруа». Команда Марка ван Боммела разгромила соперника – 4:1.

Лидер чемпионата «Юнион Сент-Жилуаз» дома одолел «Сент–Трюйден». «Андерлехт» на выезде не сумел одолеть «Эйпен».

У битве аутсайдеров Эйпен на выезде добыл три очка, обыграв минимально РВДМ.

Чемпионат Бельгии. 21-й тур.

Антверпен – Шерлеруа – 4:1

Голы: Янссен (19), Иналикена (41), Вейндал (65), Эккеленкамп (76) – Бернье (85)

Ауд-Хеверле Левен – Андерлехт – 1:1

Голы: Мазиз (10) - Патрис (70)

Юнион Сент-Жилуаз – Сент-Трюйден – 2:1

Голы: Сайкс (45+2), Родригес (90+7) – Заиролеслам (17)

РВДМ – Эйпен – 0:1

Голы: Эмон (58)

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Источник Sport.ua
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