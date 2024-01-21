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Чемпионат Испании
Жирона
21.01.2024 22:00 – 79 4 : 1
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 января 2024, 23:41 | Обновлено 21 января 2024, 23:44
2228
0

Жирона – Севилья. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов и обзор

Украинский форвард оформил хет-трик в дебюте матча

21 января 2024, 23:41 | Обновлено 21 января 2024, 23:44
2228
0
Жирона – Севилья. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 21 января проходит матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Жирона» и «Севилья».

Команды встречаются в Жироне на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик оформил хет-трик в дебюте матча (счет 3:1 после первого тайма).

После перерыва украинский хавбек Виктор Цыганков довел перевес в счет до разгромного (4:1).

Ла Лига. 21-й тур, 21 января

Жирона – Севилья – 4:1

Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56 – Ромеро, 10

ГОЛ! 0:1. Исаак Ромеро, 10 мин.

ГОЛ! 1:1. Артем Довбик, 13 мин.

ГОЛ! 2:1. Артем Довбик, 15 мин.

ГОЛ! 3:1. Артем Довбик, 19 мин.

ГОЛ! 4:1. Виктор Цыганков, 56 мин.

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
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Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона - Севилья видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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