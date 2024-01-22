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  4. Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
22 января 2024, 00:03 |
119
0

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 20:30 матч Кубка Испании

22 января 2024, 00:03 |
119
0
Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В среду, 24 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Мальорка» и «Жирона». Матч состоится на стадионе «Мальорка Сон Муа» и начнется в 20:30.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 6-го тура Ла Лиги «Жирона» благодаря голу и ассисту Артема Довбика одержала победу со счетом 5:3.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Мальорка Жирона Кубок Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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