Испания22 января 2024, 00:03 |
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Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 20:30 матч Кубка Испании
22 января 2024, 00:03 |
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В среду, 24 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Мальорка» и «Жирона». Матч состоится на стадионе «Мальорка Сон Муа» и начнется в 20:30.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 6-го тура Ла Лиги «Жирона» благодаря голу и ассисту Артема Довбика одержала победу со счетом 5:3.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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