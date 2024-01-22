В среду, 24 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Мальорка» и «Жирона». Матч состоится на стадионе «Мальорка Сон Муа» и начнется в 20:30.

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Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 6-го тура Ла Лиги «Жирона» благодаря голу и ассисту Артема Довбика одержала победу со счетом 5:3.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция