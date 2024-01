Салаха получил травму в матче за сборную Египта на Кубке Африки

Не очень удачно начался Кубок африканских наций для Мохамеда Салаха. Звезда африканского футбола был заменен на 45+2 минуте матча Египет - Гана.

Нападающий получил поврежение и присел на газон. После оказания помощи от врачей его заменили.

Некоторые источники сообщают, что вингер мог получить травму подколенного сухожилия.

Стоит отметить, что после матча он спокойно шел без помощи партнеров или врачей в подтрибунном помещении.

31-летний Салах с 2017 года играет за «Ливерпуль». Портал transfermarkt оценивает Мохамеда в 65 млн евро.

🚨🚨🚨🚨🚨Mohamed Salah walking out of the stadium full of smiles and seems to be fine!pic.twitter.com/DJgc5ysuvU