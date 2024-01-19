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Кубок африканских наций
19 января 2024, 05:41 | Обновлено 19 января 2024, 05:46
31
0

Салаха получил травму в матче за сборную Египта на Кубке Африки

Мохамед Салах получил травму в игре со сборной Ганы

19 января 2024, 05:41 | Обновлено 19 января 2024, 05:46
31
0
Салаха получил травму в матче за сборную Египта на Кубке Африки
Getty Images/Global Images Ukraine.

Не очень удачно начался Кубок африканских наций для Мохамеда Салаха. Звезда африканского футбола был заменен на 45+2 минуте матча Египет - Гана.

Нападающий получил поврежение и присел на газон. После оказания помощи от врачей его заменили.

Некоторые источники сообщают, что вингер мог получить травму подколенного сухожилия.

Стоит отметить, что после матча он спокойно шел без помощи партнеров или врачей в подтрибунном помещении.

31-летний Салах с 2017 года играет за «Ливерпуль». Портал transfermarkt оценивает Мохамеда в 65 млн евро.

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Мохамед Салах Кубок африканских наций 2023 сборная Египта по футболу сборная Ганы по футболу
Источник Sport.ua
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