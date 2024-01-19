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Саудовская Аравия
19 января 2024, 04:45 | Обновлено 19 января 2024, 05:01
126
0

Джеррард объяснил, почему решил продлить контракт с Аль-Иттифаком

Стивен Джеррард считает, что в «Аль-Иттифаке» он становится лучше

19 января 2024, 04:45 | Обновлено 19 января 2024, 05:01
126
0
Джеррард объяснил, почему решил продлить контракт с Аль-Иттифаком
twitter.com/Ettifaq_EN

Главный тренер «Аль-Иттифака» англичанин Стивен Джеррард прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Новый договор между сторонами будет действовать до 2027 года. Легенда «Ливерпуля» пришел в клуб летом прошлого года.

«Это очень приятно для меня и моей семьи и похоже на признание за большой труд и преданность делу. С самого начала знал, что тут меня ждет большая и сложная работа.

Я тоже понимаю свою позицию, как тренера, поскольку футбол – это бизнес, ориентированный на результат. Я никогда не принимаю ситуацию как должное. Я понимаю, где мы находимся в лиге, но также уверен, что мы станем лучше.

До того, как приступить к работе, я никогда раньше не был в Саудовской Аравии, и это было полной противоположностью тому восприятию, которое у меня было раньше. Легким решением было бы остаться в Ливерпуле и ждать работы. Но мы всей семьей решили, что хотим чего-то немного нестандартного.

Я научился адаптироваться к новой культуре, новой лиге, заводить новых друзей и преодолевать новые трудности. Думаю, что это сделало меня лучше, как человека и как тренера, а также сделало меня немного более зрелым. Конечно, передо мной будут стоять трудности, но я готов», – приводит пресс-служба клуба слова Джеррарда.

Клуб Джеррарда сейчас занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Стивен Джеррард Аль-Иттифак чемпионат Саудовской Аравии по футболу
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