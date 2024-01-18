Экв. Гвинея – Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар – Нигерия, Египет – Гана. LIVE
Смотрите 18 января матчи 2-го тура Кубка африканских наций
18 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
18 января на турнире проходят 3 матча 2-го тура:
- 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау
- 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия
- 22:00. Египет – Гана
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кот-д'Ивуар – Нигерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Египет – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирные таблицы
События матча
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