Экв. Гвинея – Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар – Нигерия, Египет – Гана. LIVE

18 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

18 января на турнире проходят 3 матча 2-го тура:

16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау

19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия

22:00. Египет – Гана

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кот-д'Ивуар – Нигерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Египет – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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