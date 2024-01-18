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Кубок африканских наций
Экваториальная Гвинея
18.01.2024 16:00 – 82 4 : 1
Гвинея-Бисау
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
18 января 2024, 16:25 | Обновлено 18 января 2024, 16:27
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Экв. Гвинея – Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар – Нигерия, Египет – Гана. LIVE

Смотрите 18 января матчи 2-го тура Кубка африканских наций

18 января 2024, 16:25 | Обновлено 18 января 2024, 16:27
101
0
Экв. Гвинея – Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар – Нигерия, Египет – Гана. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нигерии

18 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

18 января на турнире проходят 3 матча 2-го тура:

  • 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау
  • 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия
  • 22:00. Египет – Гана

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кот-д'Ивуар – Нигерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Египет – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирные таблицы

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилио Нсуэ (Экваториальная Гвинея).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилио Нсуэ (Экваториальная Гвинея).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Хосете Миранда (Экваториальная Гвинея).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Esteban Orozco (Экваториальная Гвинея).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилио Нсуэ (Экваториальная Гвинея).
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Источник Sport.ua
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