Атлетико Мадрид

Атлетико – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 22:00 поединок 22-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 28 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетико» и «Валенсия».
Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
После 21 сыгранного тура в чемпионате Испании по футболу «матрасники» имеют в своем активе 41 очко и идут четвертыми, а «Валенсия» с Романом Яремчуком, набрав 32 балла, занимает седьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Атлетико – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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