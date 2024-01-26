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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
28.01.2024 22:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 января 2024, 07:53 |
53
0

Атлетико – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 22:00 поединок 22-го тура испанской Ла Лиги

26 января 2024, 07:53 |
53
0
Атлетико – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В воскресенье, 28 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетико» и «Валенсия».

Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 21 сыгранного тура в чемпионате Испании по футболу «матрасники» имеют в своем активе 41 очко и идут четвертыми, а «Валенсия» с Романом Яремчуком, набрав 32 балла, занимает седьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Атлетико – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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