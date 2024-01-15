Легендарный Дик Адвокат возглавит экзотическую сборную
Последним местом работы голландца был АДО «Ден Хаг»
Титулованный голландский тренер Дик Адвокат возглавит национальную сборную Кюрасао.
Об этом сообщает Nieuwsblad. По информации источника, в тренерский штаб 76-летнего специалиста войдут Кор Пот, Кес Янсма и Каспер ван Эйк.
Отметим, что последним местом работы Адвоката был АДО «Ден Хаг», из которого он был уволен в конце сезона-2022/2023, не выведя команду в элитный дивизион чемпионата Нидерландов.
Добавим, что за свою карьеру Дик Адвокат возглавлял более десятка клубов, став чемпионом трех стран, а также семь национальных сборных, завоевав с Нидерландами «бронзу» Евро-2004. Со сборной Кюрасао специалист постарается вернуться в элитный дивизион Лиги наций КОНКАКАФ, откуда островная команда вылетела по итогам прошлого розыгрыша.
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