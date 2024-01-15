Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный Дик Адвокат возглавит экзотическую сборную
Другие новости
15 января 2024, 15:29 |
712
0

Легендарный Дик Адвокат возглавит экзотическую сборную

Последним местом работы голландца был АДО «Ден Хаг»

15 января 2024, 15:29 |
712
0
Легендарный Дик Адвокат возглавит экзотическую сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Дик Адвокат

Титулованный голландский тренер Дик Адвокат возглавит национальную сборную Кюрасао.

Об этом сообщает Nieuwsblad. По информации источника, в тренерский штаб 76-летнего специалиста войдут Кор Пот, Кес Янсма и Каспер ван Эйк.

Отметим, что последним местом работы Адвоката был АДО «Ден Хаг», из которого он был уволен в конце сезона-2022/2023, не выведя команду в элитный дивизион чемпионата Нидерландов.

Добавим, что за свою карьеру Дик Адвокат возглавлял более десятка клубов, став чемпионом трех стран, а также семь национальных сборных, завоевав с Нидерландами «бронзу» Евро-2004. Со сборной Кюрасао специалист постарается вернуться в элитный дивизион Лиги наций КОНКАКАФ, откуда островная команда вылетела по итогам прошлого розыгрыша.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира возглавил команду во втором дивизионе Бельгии
Фиаско Аякса, что у ПСВ? Определены участники 1/8 финала Кубка Нидерландов
Пушич получил еще одного ассистента. Это 3-кратный чемпион Нидерландов
Дик Адвокат сборная Кюрасао по футболу АДО Ден Хаг Лига наций КОНКАКАФ Евро-2004
Источник Het Nieuwsblad
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камерун – Гвинея. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Футбол | 15 января 2024, 15:01 1
Камерун – Гвинея. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Камерун – Гвинея. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций

Поединок состоится 15 января в 19:00 по Киеву

Чемпион Италии и команды АПЛ. Названы 3 клуба, интересующиеся Матвиенко
Футбол | 15 января 2024, 11:37 21
Чемпион Италии и команды АПЛ. Названы 3 клуба, интересующиеся Матвиенко
Чемпион Италии и команды АПЛ. Названы 3 клуба, интересующиеся Матвиенко

На защитника «Шахтера» претендуют «Наполи», «Вест Хэм» и «Брайтон»

У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
Футбол | 14.01.2024, 23:20
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Футбол | 14.01.2024, 17:03
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Футбол | 14.01.2024, 23:00
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 7
Футбол
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
15.01.2024, 03:35 22
Теннис
ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
13.01.2024, 23:26 18
Футбол
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
14.01.2024, 18:42 6
Футбол
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
14.01.2024, 04:49 14
Теннис
Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
14.01.2024, 17:44 14
Футбол
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
14.01.2024, 22:53 34
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
14.01.2024, 17:19 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем