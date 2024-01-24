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Чемпионат Испании
Лас Пальмас
27.01.2024 17:15 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 января 2024, 04:52 |
28
0

Лас-Пальмас – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января в 17:15 поединок 22-го тура испанской Ла Лиги

24 января 2024, 04:52 |
28
0
Лас-Пальмас – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

После 21 сыгранного тура в чемпионате Испании по футболу «сливочные» имеют в своем активе 51 очко и идут вторыми, а «Лас-Пальмас», набрав 31 балл, занимает восьмую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Лас-Пальмас – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лас-Пальмас – Реал
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Трансляция матча В эфире

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Источник Sport.ua
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