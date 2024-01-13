Самый интересный матч месяца. Атлетик обыграл Реал Сосьедад в дерби Басков

13 января состоялись матчи 20-го тура Ла Лиги.

«Атлетик» в дерби Басков обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. Дублем в этом поединке отметился Алехандро Беренгер, а у гостей отметился Микель Оярсабаль.

Ранее портал Twenty First назвал этот поединок самым интересным матчем в январе.

«Лас-Пальмас» на своем поле выиграл у «Вильярреала» 3:0, а «Мальорка» сыграла вничью с «Сельтой» 1:1.

Ла Лига. 20-й тур. 13 января

Лас-Пальмас – Вильярреал – 3:0

Голы: Кириан, 8, 63, Херзог, 51

Мальорка – Сельта – 1:1

Голы: Ларин, 43 – Аспас, 10

Атлетик – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Беренгер, 30, 42 – Оярсабаль, 88