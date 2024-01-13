Самый интересный матч месяца. Атлетик обыграл Реал Сосьедад в дерби Басков
Игра 20-го тура Ла Лиги завершилась со счетом 2:1
13 января состоялись матчи 20-го тура Ла Лиги.
«Атлетик» в дерби Басков обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. Дублем в этом поединке отметился Алехандро Беренгер, а у гостей отметился Микель Оярсабаль.
Ранее портал Twenty First назвал этот поединок самым интересным матчем в январе.
«Лас-Пальмас» на своем поле выиграл у «Вильярреала» 3:0, а «Мальорка» сыграла вничью с «Сельтой» 1:1.
Ла Лига. 20-й тур. 13 января
Лас-Пальмас – Вильярреал – 3:0
Голы: Кириан, 8, 63, Херзог, 51
Мальорка – Сельта – 1:1
Голы: Ларин, 43 – Аспас, 10
Атлетик – Реал Сосьедад – 2:1
Голы: Беренгер, 30, 42 – Оярсабаль, 88
События матча
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