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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
13.01.2024 19:30 – FT 2 : 1
Реал Сосьедад
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Испания
13 января 2024, 22:31 | Обновлено 13 января 2024, 22:53
118
0

Самый интересный матч месяца. Атлетик обыграл Реал Сосьедад в дерби Басков

Игра 20-го тура Ла Лиги завершилась со счетом 2:1

13 января 2024, 22:31 | Обновлено 13 января 2024, 22:53
118
0
Самый интересный матч месяца. Атлетик обыграл Реал Сосьедад в дерби Басков
Getty Images/Global Images Ukraine

13 января состоялись матчи 20-го тура Ла Лиги.

«Атлетик» в дерби Басков обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. Дублем в этом поединке отметился Алехандро Беренгер, а у гостей отметился Микель Оярсабаль.

Ранее портал Twenty First назвал этот поединок самым интересным матчем в январе.

«Лас-Пальмас» на своем поле выиграл у «Вильярреала» 3:0, а «Мальорка» сыграла вничью с «Сельтой» 1:1.

Ла Лига. 20-й тур. 13 января

Лас-Пальмас – Вильярреал – 3:0
Голы: Кириан, 8, 63, Херзог, 51

Мальорка – Сельта – 1:1
Голы: Ларин, 43 – Аспас, 10

Атлетик – Реал Сосьедад – 2:1
Голы: Беренгер, 30, 42 – Оярсабаль, 88

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лас-Пальмас Вильярреал Мальорка Сельта Атлетик Бильбао Реал Сосьедад
Источник Sport.ua
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