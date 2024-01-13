Мичел не соврал. Известная заявка Жироны на игру с Альмерией
Виктор Цыганков сможет сыграть в 20-м туре Ла Лиги
Завтра, 14 января 2024 года, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании между «Альмерией» и «Жироной». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
В заявку на игру попали оба украинца из каталонского клуба. И если в готовности Артема Довбика никто не сомневался, то возвращение Виктора Цыганкова, который пропустил больше месяца из-за травмы, было под вопросом. Но, как и заявлял главный тренер «Жироны» Мичел на вчерашней пресс-конференции, украинский вингер готов играть, хоть и не известно сколько минут.
В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков провел на поле 14 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
CONVOCATÒRIA | 📋Llista de jugadors que es desplacen avui a Almeria✈️#AlmeríaGirona pic.twitter.com/n3Emq3AgyA— Girona FC (@GironaFC) January 13, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Кащук может зимой сменить команду
Британец будет иметь шансы