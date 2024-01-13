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  4. Мичел не соврал. Известная заявка Жироны на игру с Альмерией
Испания
13 января 2024, 14:40 | Обновлено 13 января 2024, 14:41
1531
0

Мичел не соврал. Известная заявка Жироны на игру с Альмерией

Виктор Цыганков сможет сыграть в 20-м туре Ла Лиги

13 января 2024, 14:40 | Обновлено 13 января 2024, 14:41
1531
0
Мичел не соврал. Известная заявка Жироны на игру с Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 14 января 2024 года, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании между «Альмерией» и «Жироной». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

В заявку на игру попали оба украинца из каталонского клуба. И если в готовности Артема Довбика никто не сомневался, то возвращение Виктора Цыганкова, который пропустил больше месяца из-за травмы, было под вопросом. Но, как и заявлял главный тренер «Жироны» Мичел на вчерашней пресс-конференции, украинский вингер готов играть, хоть и не известно сколько минут.

В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков провел на поле 14 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Альмерия Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик заявка
Источник ФК Жирона
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