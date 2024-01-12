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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик совершенствуется с каждым матчем»
Англия
12 января 2024, 18:55 |
189
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик совершенствуется с каждым матчем»

Тренер «Челси» – об украинском вингере

12 января 2024, 18:55 |
189
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик совершенствуется с каждым матчем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил выступления украинского вингера команды Михаила Мудрика в последнее время:

«Он присоединился к клубу, когда здесь было много проблем и игроки не были в себе уверены. Молодому парню, который переехал в новую страну, трудно сразу заиграть на высоком уровне, а еще сложнее сделать это, когда за тебя заплатили огромные деньги.

Болельщики думают, что такие футболисты должны решать судьбу матчей сами, но это так не работает. Ему нужно время для развития, и он уже начал демонстрировать его в этом сезоне. Мне кажется, что Мудрик играет лучше, украинец начинает адаптироваться к АПЛ и совершенствуется с каждым матчем».

Ранее сообщалось о том, что Почеттино готов вернуть Мудрика в основу.

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Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик
Источник Daily Express
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