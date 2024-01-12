«Мне кажется, что он играет лучше». Почеттино высказался о Мудрике

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре 22-летнего вингера команды Михаила Мудрика.

«Он присоединился к клубу, когда здесь было много проблем, и игроки не были в себе уверены. Молодому парню, который переехал в новую страну, трудно сразу заиграть на высоком уровне, а еще сложнее сделать это, когда за тебя заплатили огромные деньги, болельщики думают, что такие футболисты должны решать судьбу матчей сами, но это так не работает.

Ему нужно время для развития, и он уже начал прогрессировать в этом сезоне. Мне кажется, что Мудрик играет лучше, украинец начинает адаптироваться к АПЛ и улучшается с каждой игрой», – сказал Почеттино.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 20 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее английские эксперты расхвалили Мудрика.