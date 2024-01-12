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  4. «Мне кажется, что он играет лучше». Почеттино высказался о Мудрике
Англия
12 января 2024, 09:48 |
319
3

«Мне кажется, что он играет лучше». Почеттино высказался о Мудрике

Главный тренер дал оценку прогресса украинца

12 января 2024, 09:48 |
319
3
«Мне кажется, что он играет лучше». Почеттино высказался о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурісіо Почеттіно і Михайло Мудрик

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре 22-летнего вингера команды Михаила Мудрика.

«Он присоединился к клубу, когда здесь было много проблем, и игроки не были в себе уверены. Молодому парню, который переехал в новую страну, трудно сразу заиграть на высоком уровне, а еще сложнее сделать это, когда за тебя заплатили огромные деньги, болельщики думают, что такие футболисты должны решать судьбу матчей сами, но это так не работает.

Ему нужно время для развития, и он уже начал прогрессировать в этом сезоне. Мне кажется, что Мудрик играет лучше, украинец начинает адаптироваться к АПЛ и улучшается с каждой игрой», – сказал Почеттино.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 20 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее английские эксперты расхвалили Мудрика.

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Источник Daily Express
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BATI-GOOOOOL
Все хочу підтримати Мудрика,не втрачаю надію що ось-ось заграє,але...але...віра потихеньку зникає...
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Александр
Бестолковый болван .никакой мысли в игре .ни разу не сделал нормальный пас неожиданный .все тупо как в шахтере .Нужно его отдавать в шип если возьмет ктото .АПЛ это для мудрика недосягаемо 
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