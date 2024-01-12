Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Играли 3 часа. Крутых уступил бразильцу на турнире в Буэнос-Айросе
ATP
12 января 2024, 02:00 | Обновлено 12 января 2024, 02:45
51
1

Играли 3 часа. Крутых уступил бразильцу на турнире в Буэнос-Айросе

Бразилец Алвеш одолел Алексея Крутых

12 января 2024, 02:00 | Обновлено 12 января 2024, 02:45
51
1
Играли 3 часа. Крутых уступил бразильцу на турнире в Буэнос-Айросе
facebook.com/ostravaopen. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых вылетел из турнира ATP Challenger в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Представитель Украины проиграл бразильцу Матеусу Алвешу. Стоит отметить, что Алексей имел восьмой посев, а вот его оппонент пробился на турнир через квалификацию.

Уже в первом сете стало понятно, что легко не будет. Дело дошло до тай-брейка, где сильнее был Алвеш. Во втором сете Крутых взял реванш – 6:3. Увы. на большее украинского тенниситса не хватило – третий сет выиграл Матеус. Спортсмены провели на корте три часа.

ATP Challenger. Буэнос-Айрес. 2-й круг.

Алексей Крутых (Украина, 8) Матеус Алвеш (Бразилия) 6:7 (3:7), 6:3, 3:6

По теме:
Рейтинг ATP. Зверев обошел Циципаса, де Минаур дебютировал в первой десятке
Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против США
Рейтинг ATP. Сачко, Марченко и Крутых сохранили позиции
Алексей Крутых ATP Буэнос-Айрес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Футбол | 11 января 2024, 16:25 11
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг из пиковых стоимостей футболистов

ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
Теннис | 11 января 2024, 07:34 5
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк

Алена обыграла Марту в двух сетах в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Футбол | 11.01.2024, 18:42
Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Киченок и Остапенко снялись с турнира в Аделаиде
Теннис | 11.01.2024, 08:40
Киченок и Остапенко снялись с турнира в Аделаиде
Киченок и Остапенко снялись с турнира в Аделаиде
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
Бокс | 11.01.2024, 19:51
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
naverland
Заголовок поменяйте, он бразилец, а не португалец.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
10.01.2024, 13:40 38
Футбол
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 2
Хоккей
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
11.01.2024, 01:59
Футбол
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
10.01.2024, 16:47 22
Биатлон
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 7
Футбол
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем