Источник назвал 3 защитников УПЛ, которых Динамо рассматривает как усиление

Киевское «Динамо» рассматривает защитников Владимира Салюка («Черноморец»), Даниила Бескоровайного («Кривбасс») и Арсения Батагова («Заря») как возможное усиление в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Также по информации источника «бело-синие» интересуются несколькими футболистами львовского «Руха» и «Днепра-1». Однако автор инсайда отмечает, что пока никакие переговоры не находятся на продвинутой стадии.

Недавно Игорь Бурбас сообщил, что украинский вингер одесского «Черноморца» Максим Брагару может присоединиться к «Динамо» не летом, как планировалось ранее, а уже в январе.