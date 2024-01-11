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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 17:41 | Обновлено 11 января 2024, 18:23
1910
4

Источник назвал 3 защитников УПЛ, которых Динамо рассматривает как усиление

В список попали Владимир Салюк, Арсений Батагов и Даниил Бескоровайный

11 января 2024, 17:41 | Обновлено 11 января 2024, 18:23
1910
4
Источник назвал 3 защитников УПЛ, которых Динамо рассматривает как усиление
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Киевское «Динамо» рассматривает защитников Владимира Салюка («Черноморец»), Даниила Бескоровайного («Кривбасс») и Арсения Батагова («Заря») как возможное усиление в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Также по информации источника «бело-синие» интересуются несколькими футболистами львовского «Руха» и «Днепра-1». Однако автор инсайда отмечает, что пока никакие переговоры не находятся на продвинутой стадии.

Недавно Игорь Бурбас сообщил, что украинский вингер одесского «Черноморца» Максим Брагару может присоединиться к «Динамо» не летом, как планировалось ранее, а уже в январе.

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Даниил Бескоровайный Владимир Салюк Арсений Батагов Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Заря Луганск Рух Львов Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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Лига Конференций Без Динамо
С каких пор бурбас журналист?
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+2
Умник
Я за Батагова. Супер схема 500 тыс+ Антон Боль.
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0
симон петлюра
Денег не хватит у Динамо Киев на этих игроков. Минимум 2 ляма за каждого из них. А 2 ляма Суркис не заплатит.
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0
FunnyCat_____
И это защитники не смешите, Сироту натягать не хуже их будет 
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0
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