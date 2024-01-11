Источник назвал 3 защитников УПЛ, которых Динамо рассматривает как усиление
В список попали Владимир Салюк, Арсений Батагов и Даниил Бескоровайный
Киевское «Динамо» рассматривает защитников Владимира Салюка («Черноморец»), Даниила Бескоровайного («Кривбасс») и Арсения Батагова («Заря») как возможное усиление в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Также по информации источника «бело-синие» интересуются несколькими футболистами львовского «Руха» и «Днепра-1». Однако автор инсайда отмечает, что пока никакие переговоры не находятся на продвинутой стадии.
Недавно Игорь Бурбас сообщил, что украинский вингер одесского «Черноморца» Максим Брагару может присоединиться к «Динамо» не летом, как планировалось ранее, а уже в январе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
10 января «сливочные» обыграли «матрасников» со счетом 5:3 в Суперкубке Испании
Из-за болезни специалист покинул пост спортивного директора «Карлстада»