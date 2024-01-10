Источник: Днепр-1 заинтересовался приобретением двух игроков Шахтера

Один из лидеров украинского чемпионата «Днепр-1» планирует усилить свой состав в зимнее трансферное окно.

По информации источника, на радар днепрян попали два игрока донецкого «Шахтера» – полузащитник Олег Очеретько и нападающий Богдан Вьюнник. Оба футболиста не являются игроками основной обоймы «горняков», Очеретько отыграл за донецкий клуб только три матча в УПЛ, а Вьюнник – шесть.

Сообщается, что «Днепр-1» также может усилиться нападающим азербайджанской «Зиры» Владиславом Кулачем, имеющим контракт с клубом до конца текущего сезона.