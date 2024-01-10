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  4. Источник: Днепр-1 заинтересовался приобретением двух игроков Шахтера
Украина. Премьер лига
10 января 2024, 20:35 | Обновлено 10 января 2024, 21:24
2276
4

Источник: Днепр-1 заинтересовался приобретением двух игроков Шахтера

На радар днепрян попали Олег Очеретько и Богдан Вьюнник

10 января 2024, 20:35 | Обновлено 10 января 2024, 21:24
2276
4
Источник: Днепр-1 заинтересовался приобретением двух игроков Шахтера
ФК Шахтер. Богдан Вьюнник

Один из лидеров украинского чемпионата «Днепр-1» планирует усилить свой состав в зимнее трансферное окно.

По информации источника, на радар днепрян попали два игрока донецкого «Шахтера» – полузащитник Олег Очеретько и нападающий Богдан Вьюнник. Оба футболиста не являются игроками основной обоймы «горняков», Очеретько отыграл за донецкий клуб только три матча в УПЛ, а Вьюнник – шесть.

Сообщается, что «Днепр-1» также может усилиться нападающим азербайджанской «Зиры» Владиславом Кулачем, имеющим контракт с клубом до конца текущего сезона.

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Олег Очеретько Богдан Вьюнник Зира Владислав Кулач трансферы УПЛ трансферы Днепр-1 Шахтер Донецк ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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Gargantua
Очеретько не отпустят. Это самый перспективный молодой игрок Шахтера.
а Вьюныка могут отдать.
ван Левен начал его наигрывать на фланге и это выглядело интересно. Не дали довести до конца.
А на острие атаки он не тянет.
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+5
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u6464u
перестаньте чуж нести , таких гравців купляти  Ігорю Валерійовичу не в нинішнюмо стані .
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0
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Лига конференций без динамо
Очеретько точно не продадут ,а вот можно продать Вьюнника возможно поможет  минусовым пройти квалификации Лке или ЛЕ 
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-1
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