На войне с россией погиб 27-летний украинский арбитр
Владимир Безборотько защищал Украину на Запорожском направлении
27-летний украинский арбитр ДЮФЛУ Владимир Безборотько погиб на войне с россией.
Трагическую новость сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Сообщается, что Безборотько защищал Украину от российских оккупантов на Запорожском направлении.
«Владимир Безборотько работал в Ассоциации футбола Черновицкой области и внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины. Арбитр защищал Украину и погиб на Запорожском направлении.
От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира...
Слава Герою! Вечная память...», – говорится в сообщении УАФ.
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