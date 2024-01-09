На войне с россией погиб 27-летний украинский арбитр

27-летний украинский арбитр ДЮФЛУ Владимир Безборотько погиб на войне с россией.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Сообщается, что Безборотько защищал Украину от российских оккупантов на Запорожском направлении.

«Владимир Безборотько работал в Ассоциации футбола Черновицкой области и внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины. Арбитр защищал Украину и погиб на Запорожском направлении.

От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира...



Слава Герою! Вечная память...», – говорится в сообщении УАФ.