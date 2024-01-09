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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 22:39 | Обновлено 09 января 2024, 23:47
1868
1

На войне с россией погиб 27-летний украинский арбитр

Владимир Безборотько защищал Украину на Запорожском направлении

09 января 2024, 22:39 | Обновлено 09 января 2024, 23:47
1868
1
На войне с россией погиб 27-летний украинский арбитр
Facebook. Владимир Безборотько

27-летний украинский арбитр ДЮФЛУ Владимир Безборотько погиб на войне с россией.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Сообщается, что Безборотько защищал Украину от российских оккупантов на Запорожском направлении.

«Владимир Безборотько работал в Ассоциации футбола Черновицкой области и внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины. Арбитр защищал Украину и погиб на Запорожском направлении.

От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира...

Слава Герою! Вечная память...», – говорится в сообщении УАФ.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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