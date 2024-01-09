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  4. Тимо ВЕРНЕР: «Я в Тоттенгеме для того, чтобы выигрывать трофеи»
Англия
09 января 2024, 22:17 |
659
3

Тимо ВЕРНЕР: «Я в Тоттенгеме для того, чтобы выигрывать трофеи»

Новый нападающий «шпор» имеет амбициозные планы

09 января 2024, 22:17 |
659
3
Тимо ВЕРНЕР: «Я в Тоттенгеме для того, чтобы выигрывать трофеи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Недавно «Тоттенхэм» официально объявил об аренде 27-летнего нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

Немецкий футболист уже успел дать первый комментарий в качестве игрока «шпор», поделившись своими амбициозными планами:

«Я присоединился к великому клубу. Я в «Тоттенхэме» для того, чтобы выигрывать трофеи. Тренер сразу дал мне ощущение, что мне нужно присоединиться к клубу. Игровой стиль команды идеально подходит мне».

В этом сезоне Тимо Вернер провел 14 матчей (всего 4 в стартовом составе) за «РБ Лейпциг», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Тимо Вернер Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Максим Максимов
Я дивлюся Вернер ще той троль... 
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