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Украина. Премьер лига
08 января 2024, 11:50 | Обновлено 08 января 2024, 12:38
1869
0

Источник: Денис Ндукве станет первым зимним трансфером Полесья

Лидер «Звягеля» пойдет на повышение

08 января 2024, 11:50 | Обновлено 08 января 2024, 12:38
1869
0
Источник: Денис Ндукве станет первым зимним трансфером Полесья
ФК Звягель. Денис Ндукве

23-летний полузащитник «Звягеля» Денис Ндукве пойдет на повышение и подпишет контракт с клубом Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, украинец пополнит ряды одного из лидеров чемпионата – «Полесья» и станет первым трансфером житомирского клуба в зимнее трансферное окно.

Ранее sport.ua, уже сообщал о переговорах между «Звягелем» и «Полесьем» о трансфере полузащитника.

Денис Ндукве присоединился к «Звягелю», выступающему во Второй лиге Украины, летом 2023 года. В 18 матчах за клуб на счету игрока 15 забитых мячей и 1 голевая передача.

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Полесье Житомир трансферы Вторая лига Украины трансферы УПЛ Денис Ндукве Звягель
Источник Sportarena
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