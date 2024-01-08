Украина. Премьер лига08 января 2024, 11:50 | Обновлено 08 января 2024, 12:38
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Источник: Денис Ндукве станет первым зимним трансфером Полесья
Лидер «Звягеля» пойдет на повышение
08 января 2024, 11:50 | Обновлено 08 января 2024, 12:38
1869
0
23-летний полузащитник «Звягеля» Денис Ндукве пойдет на повышение и подпишет контракт с клубом Украинской Премьер-лиги.
По информации источника, украинец пополнит ряды одного из лидеров чемпионата – «Полесья» и станет первым трансфером житомирского клуба в зимнее трансферное окно.
Ранее sport.ua, уже сообщал о переговорах между «Звягелем» и «Полесьем» о трансфере полузащитника.
Денис Ндукве присоединился к «Звягелю», выступающему во Второй лиге Украины, летом 2023 года. В 18 матчах за клуб на счету игрока 15 забитых мячей и 1 голевая передача.
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