ВИДЕО. Как Костюк обыграла Калинину в украинском дерби

В матче 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) состоялось украинское дерби, в котором Марта Костюк обыграла Ангелину Калину в двух сетах.

Это была вторая встреча между теннисистками, в очном противостоянии Костюк побеждает 2:0.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала.

Марта Костюк (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 7:6 (7:3), 6:1

Видеообзор поединка