WTA08 января 2024, 10:22 | Обновлено 08 января 2024, 10:27
268
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ВИДЕО. Как Костюк обыграла Калинину в украинском дерби
Смотрите видеообзор поединка
08 января 2024, 10:22 | Обновлено 08 января 2024, 10:27
268
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В матче 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) состоялось украинское дерби, в котором Марта Костюк обыграла Ангелину Калину в двух сетах.
Это была вторая встреча между теннисистками, в очном противостоянии Костюк побеждает 2:0.
WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала.
Марта Костюк (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 7:6 (7:3), 6:1
Видеообзор поединка
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