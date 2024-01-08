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  4. Довбика не будет? Челси готовы подождать до лета и подписать топ-форварда
Англия
08 января 2024, 09:51 |
874
0

Довбика не будет? Челси готовы подождать до лета и подписать топ-форварда

Виктора Осимхена ждут на «Стемфорд Бридж»

08 января 2024, 09:51 |
874
0
Довбика не будет? Челси готовы подождать до лета и подписать топ-форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Лондонский «Челси» планирует осуществить трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

По информации Sportskeeda, «синие» готовы подождать до лета и подписать Осимхена, ведь тогда появится возможность купить звезду «Наполи». Нигерийский нападающий недавно заключил новый контракт с неаполитанцами, согласно которому начиная с лета 2024 года опция выкупа форварда будет составлять 120 миллионов евро, чем и готовы воспользоваться лондонцы.

В этом сезоне Серии А Осимхен провел 13 матчей, в которых забил 7 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее, «Челси» прописывали интерес к нападающему «Жироны» Артему Довбику.

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Виктор Осимхен Челси Наполи трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы
Источник Sportskeeda
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