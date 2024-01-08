ВИДЕО. Риу Аве победил, Фамаликан и Шавеш сыграли в ничью

7 января состоялось ещё два матча 16-го тура чемпионата Португалии.

«Риу Аве» дома одолел «Портимоненсе» благодаря голам от Боатенга и Оливейры. Победа позволила хозяевам поднятся на пятнадцатую строчку - 15 очков. Столько же пунктов и в «Портимоненсе», но этот клуб идет ниже из-за поражения в личной встрече.

«Фамаликан» дома принимал «Шавеш». Последняя команда чемпионата на выезде сумела взять такой важный для себя балл, но остался в конце турнирной таблицы с 11 очками. «Фамаликан» идет восьмым – 19 очков.

Чемпионат Португалии. 16-й тур

Риу Аве – Портимоненсе – 2:0

Голы: Боатенг (54), Оливейра (89)

Фамаликан – Шавеш – 2:2

Голы: Фонсека (33), Шикинью (40) - Эрнандес (23), Рибейру (56)