В ночь на 7 января состоится финальный матч хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) между теннисистками Коко Гофф (США, WTA 3) и Элиной Свитолиной (Украина, WTA 25).

Время начала встречи – не ранее 06:00 по Киеву.

Ранее девушки играли между собой в 2021 году в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии. Тогда победу в двух сетах одержала украинка со счетом 6:4, 6:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию финального матча в Окленде в украинской версии сайта.

Are you ready for it? 🍿@CocoGauff takes on @ElinaSvitolina for the #ASBClassic title! 🔥 pic.twitter.com/UeaiRFM3mu