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WTA
07 января 2024, 06:10 | Обновлено 07 января 2024, 07:14
5941
0

Коко Гофф – Элина Свитолина. Текстовая трансляция матча. LIVE

Элина поборется за первый трофей в 2024 году

07 января 2024, 06:10 | Обновлено 07 января 2024, 07:14
5941
0
Коко Гофф – Элина Свитолина. Текстовая трансляция матча. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 7 января состоится финальный матч хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) между теннисистками Коко Гофф (США, WTA 3) и Элиной Свитолиной (Украина, WTA 25).

Время начала встречи – не ранее 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли между собой в 2021 году в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии. Тогда победу в двух сетах одержала украинка со счетом 6:4, 6:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию финального матча в Окленде в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Элина Свитолина Коко Гофф WTA Окленд
Источник Sport.ua
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