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WTA
06 января 2024, 15:15 | Обновлено 06 января 2024, 15:16
436
0

Коко Гофф – Элина Свитолина. Текстовая трансляция матча

Элина поборется за первый трофей в 2024 году

06 января 2024, 15:15 | Обновлено 06 января 2024, 15:16
436
0
Коко Гофф – Элина Свитолина. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 7 января состоится финальный матч хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) между теннисистками Коко Гофф (США, WTA 3) и Элиной Свитолиной (Украина, WTA 25).

Время начала встречи организаторы турнира все еще не определили. Однако с уверенностью можно сказать, что поединок пройдет в ночь на 7 января.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли между собой в 2021 году в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии. Тогда победу в двух сетах одержала украинка со счетом 6:4, 6:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию финального матча в Окленде в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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