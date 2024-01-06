Коко Гофф – Элина Свитолина. Текстовая трансляция матча
Элина поборется за первый трофей в 2024 году
В ночь на 7 января состоится финальный матч хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) между теннисистками Коко Гофф (США, WTA 3) и Элиной Свитолиной (Украина, WTA 25).
Время начала встречи организаторы турнира все еще не определили. Однако с уверенностью можно сказать, что поединок пройдет в ночь на 7 января.
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Ранее девушки играли между собой в 2021 году в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии. Тогда победу в двух сетах одержала украинка со счетом 6:4, 6:3.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию финального матча в Окленде в украинской версии сайта.
Are you ready for it? 🍿@CocoGauff takes on @ElinaSvitolina for the #ASBClassic title! 🔥 pic.twitter.com/UeaiRFM3mu— wta (@WTA) January 6, 2024
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