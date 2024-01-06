Умер единственный в мире 4-кратный чемпион мира
Не стало бразильца Марио Загалло
Ушел из жизни бывший футболист и наставник сборной Бразилии Марио Загалло. Ему было 92 года.
О причине смерти легендарного бразильца ничего не сообщается.
Загалло является единственным в истории мирового футбола четырехкратным чемпионом мира. Дважды он побеждал на мундиалях в качестве футболиста – в 1958 и 1962 годах. Также он качестве тренера бразильской сборной брал трофеи на чемпионатах мира 1970 и 1994 годов.
Сборная Бразилии во главе с Загалло дважды завоевывала Кубок Америки (1997, 2004) и выигрывала Кубок Конфедерации (1997, 2005).
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