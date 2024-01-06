Докотился. Бывший талант Челси ведет переговоры с чилийским клубом

Аргентинский нападающий Франко Ди Санто получил предложение от чилийского «Аудакс Итальяно». Также с ним ведут переговоры несколько аргентинских клубов, пишет инсайдер Сезар Луис Мерло.

Последний год Ди Санто провел в составе другого чилийского клуба «Универсидад де Католика». За этот клуб аргентинец забил всего 2 гола за 20 встреч.

Ди Санто считался большим талантом. В 2008 году «Челси» заплатил за него 4,5 млн евро именно «Аудакс Итальяно». За «аристократов» в АПЛ форвард сыграл всего 8 матчей, голов не забивал.

Франко также играл за «Блэкберн», «Вердер», «Шальке», «Уиган», «Райо Вальекано», «Сан-Лоренсо» и «Тихуану». На его счету три матча за сборную Аргентины.