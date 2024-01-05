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  4. «0 хейтеров». Мудрик попал в интересный список игроков
Англия
05 января 2024, 14:41 |
1485
3

«0 хейтеров». Мудрик попал в интересный список игроков

Болельщики с этим не согласны

05 января 2024, 14:41 |
1485
3
«0 хейтеров». Мудрик попал в интересный список игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в подборку футболистов, которые не имеют хейтеров. По крайней мере так считает популярный паблик в сети Instagram thefutbolmoments (522 тыс. подписчиков).

Болельщики в комментариях не согласны с этим тезисом.

mxntess10: «Все ненавидят Мудрика в «Челси».

wrighty___06: «Мудрик не должен быть в этом списке».

jsnorris7: «Мудрик? Ха-ха-ха. Он не Роналдиньо или Лам».

can_jrr: «Хейтеры Мудрика = фанаты «Челси».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее «Челси» поздравил его с днем рождения с помощью карикатуры.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу болельщики фанаты реакция болельщиков
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Alehandro
Ну, у Сільви, Ін"єсти та Тотті в клубах дійсно нема хейтерів... бо вони вже 100 років там не грають)
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0
anacreon
Але Мудрика реально як би не хейтять. Його більше стебуть, підколюють. Ліплять мемчики. Але саме хейту нема. Люди навпаки чекають, щоб він забивав і хвалять, якщо заб'є.
Бо він хлопчик з задатками, тому люди чекають цієї магії. І якщо почне часто і гарно забивати, то будуть носити на руках.
І фани Челсі його на стадіон тепло вітають і проводжають.
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0
Лига конференций без динамо
Хейтеры дырявые опзжшные которые на бутылки прыгают только тут на сайте скулят  за мивину и стекломой от несенюка ,и то не хейтеры они а боты вонючие по методички воняют 
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-6
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