«0 хейтеров». Мудрик попал в интересный список игроков
Болельщики с этим не согласны
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в подборку футболистов, которые не имеют хейтеров. По крайней мере так считает популярный паблик в сети Instagram thefutbolmoments (522 тыс. подписчиков).
Болельщики в комментариях не согласны с этим тезисом.
mxntess10: «Все ненавидят Мудрика в «Челси».
wrighty___06: «Мудрик не должен быть в этом списке».
jsnorris7: «Мудрик? Ха-ха-ха. Он не Роналдиньо или Лам».
can_jrr: «Хейтеры Мудрика = фанаты «Челси».
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее «Челси» поздравил его с днем рождения с помощью карикатуры.
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Бо він хлопчик з задатками, тому люди чекають цієї магії. І якщо почне часто і гарно забивати, то будуть носити на руках.
І фани Челсі його на стадіон тепло вітають і проводжають.