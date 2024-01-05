«0 хейтеров». Мудрик попал в интересный список игроков

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в подборку футболистов, которые не имеют хейтеров. По крайней мере так считает популярный паблик в сети Instagram thefutbolmoments (522 тыс. подписчиков).

Болельщики в комментариях не согласны с этим тезисом.

mxntess10: «Все ненавидят Мудрика в «Челси».

wrighty___06: «Мудрик не должен быть в этом списке».

jsnorris7: «Мудрик? Ха-ха-ха. Он не Роналдиньо или Лам».

can_jrr: «Хейтеры Мудрика = фанаты «Челси».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее «Челси» поздравил его с днем рождения с помощью карикатуры.