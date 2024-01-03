Экс-защитник Зори и Хайдука завершил карьеру

Как стало известно Sport.ua, защитник львовского «Руха» Максим Белый решил повесить бутсы на гвоздь.

По информации нашего источника, отныне он сосредоточится на тренерской работе в клубной академии, где будет отвечать за подготовку 16-летних игроков.

В активе 33-летнего Белого, кроме «Руха», есть выступления за донецкий «Шахтер-3», алчевскую «Сталь», луганскую «Зарю», «Мариуполь»,

одесский «Черноморец» и хорватский «Хайдук».

Максим Белый в свое время также провел 50 матчей за сборные Украины разных возрастных групп. В 2009 году он стал чемпионом Европы среди юниоров (U-19).

Ранее мы сообщали, что руководство «Зари» в Польше провело переговоры с будущим главным тренером.