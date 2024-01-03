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Испания
03 января 2024, 23:20 | Обновлено 04 января 2024, 00:00
3167
0

Жирона – Атлетико Мадрид. Видео голов (обновляется)

3 января проходит матч 19-го тура Ла Лиги

03 января 2024, 23:20 | Обновлено 04 января 2024, 00:00
3167
0
Жирона – Атлетико Мадрид. Видео голов (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Эстади Монтилливи», что находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу каталонцы имеют в своем активе 45 очков и идут вторыми, а «матрасники», набрав 38 баллов, занимают третью строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Жирона – Атлетико Мадрид. Видео голов (обновляется)

ГОЛ! 1:0, Валери (2 мин.)

ГОЛ! 1:1, Альваро Мората (14 мин.)

ГОЛ! 2:1, Савио (26 мин.)

ГОЛ! 3:1, Блинд (39 мин.)

ГОЛ! 3:2, Альваро Мората(44 мин.)

ГОЛ! 3:3, Альваро Мората(54 мин.)

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Источник Sport.ua
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