Жирона – Атлетико Мадрид. Видео голов (обновляется)
3 января проходит матч 19-го тура Ла Лиги
В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Эстади Монтилливи», что находится в Жироне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 по киевскому времени.
После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу каталонцы имеют в своем активе 45 очков и идут вторыми, а «матрасники», набрав 38 баллов, занимают третью строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Жирона – Атлетико Мадрид. Видео голов (обновляется)
ГОЛ! 1:0, Валери (2 мин.)
ГОЛ! 1:1, Альваро Мората (14 мин.)
ГОЛ! 2:1, Савио (26 мин.)
ГОЛ! 3:1, Блинд (39 мин.)
ГОЛ! 3:2, Альваро Мората(44 мин.)
ГОЛ! 3:3, Альваро Мората(54 мин.)
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