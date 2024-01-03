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WTA
03 января 2024, 03:23 |
58
0

«Нечего терять». Радуканку прокомментировала предстоящий матч со Свитолиной

Элина сыграет против Эммы в 1/8 финала турнира WTA 250 в Окленде

03 января 2024, 03:23 |
58
0
«Нечего терять». Радуканку прокомментировала предстоящий матч со Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка и победительница US Open 2021 Эмма Радукану (WTA 301) прокомментировала предстоящий матч 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) против Элины Свитолиной (WTA 25):

«Думаю, это прекрасно, что я сыграю против Элины.

Мы никогда раньше не играли. Она так долго была на вершине рейтинга, и я очень жду этого матча. Я отыграла свой первый матч после возвращения, и я не говорю, что следующий будет легким. По сравнению со всеми другими игроками я очень легко подхожу к матчам, думаю, мне просто очень интересно испытать себя против одной из лучших.

И мне нечего терять, поэтому я с нетерпением жду встречи с Элиной.

Свитолина доминирует в игре, очевидно, что она великий боец и серьезный соперник. Элина вернулась после паузы и практически сразу дошла до полуфинала на Уимблдоне», – сказала Эмма.

В 1/16 финала Радукану обыграла Елену-Габриэлу Русе в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 7:5. Для британки это был первый матч с середины апреля прошлого года. В начале мая Радукану перенесла три операции (две на руках и одну на голеностопе).

Свитолина на старте соревнований в Окленде выиграла у Каролин Возняцки.

Видеообзор матча Эмма Радукану – Елена-Габриэла Русе

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Эмма Радукану Элина Свитолина WTA Окленд
Источник Sky Sports
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