Названы саудовские клубы, которые претендуют на трансфер Варана

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, 30-летнего игрока попытаются подписать саудовские клубы «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Руководство клуба из Манчестера не планирует активировать опцию продления контракта защитника. Однако возможно подписание нового соглашения со снижением зарплаты.

Окружение Варана отрицает возможность перехода в 2024 году, однако посредники уверены, что трансфер возможен.

В текущем сезоне Варан провел за МЮ 16 матчей и забил 1 гол, если учитывать все турниры.

