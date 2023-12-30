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  4. Джокович получит награду ITF World Champion. Статистика: рекорд у Новака
ITF
30 декабря 2023, 04:35 | Обновлено 30 декабря 2023, 05:40
46
0

Джокович получит награду ITF World Champion. Статистика: рекорд у Новака

Соболенко и Джокович были названы чемпионами мира 2023 года

30 декабря 2023, 04:35 | Обновлено 30 декабря 2023, 05:40
46
0
Джокович получит награду ITF World Champion. Статистика: рекорд у Новака
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович был признан чемпионом мира ITF в 2023 году.

24-кратный победитель турниров серии Большого шлема был назван лучшим теннисистом года. Он получит награду ITF World Champion в 8-й раз, и это рекорд.

В сезоне 2023 года Джокович выиграл три турнира Большого шлема – Australian Open, Rolland Garros и US Open, а также триумфовал на Итоговом турнире (ATP Finals).

Джокович также дошёл до финала Уимблдона 2023, где проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу из Испании.

У женщин аналогичный приз получит Арина Соболенко из страны без флага.

Обладатели награды ITF World Champion (с 2001 года)

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ITF Новак Джокович Арина Соболенко награды
Источник Sport.ua
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