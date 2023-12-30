Джокович получит награду ITF World Champion. Статистика: рекорд у Новака
Соболенко и Джокович были названы чемпионами мира 2023 года
Первая ракетка мира Новак Джокович был признан чемпионом мира ITF в 2023 году.
24-кратный победитель турниров серии Большого шлема был назван лучшим теннисистом года. Он получит награду ITF World Champion в 8-й раз, и это рекорд.
В сезоне 2023 года Джокович выиграл три турнира Большого шлема – Australian Open, Rolland Garros и US Open, а также триумфовал на Итоговом турнире (ATP Finals).
Джокович также дошёл до финала Уимблдона 2023, где проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу из Испании.
У женщин аналогичный приз получит Арина Соболенко из страны без флага.
Обладатели награды ITF World Champion (с 2001 года)
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