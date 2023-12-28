ФОТО. Он вернулся! Виктор Цыганков восстановился от травмы
Украинский полузащитник снова тренируется с «Жироной»
Сегодня, 28 декабря 2023 года, каталонская «Жирона» возобновила тренировки после небольшого отпуска. Игроки первой команды готовятся к домашнему матчу 19-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико», который состоится уже 3 января 2024 года в 22:30 по киевскому времени.
В тренировке принял участие не только нападающий Артем Довбик, но и его соотечественник Виктор Цыганков, который пропустил последние поединки «Жироны» из-за повреждения.
В этом сезоне Ла Лиги на счету Виктора Цыганкова 14 матчей, в которых он отметился 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
ФОТО. Он вернулся! Виктор Цыганков восстановился от травмы
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