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  4. ФОТО. Он вернулся! Виктор Цыганков восстановился от травмы
Испания
28 декабря 2023, 18:56 |
908
2

ФОТО. Он вернулся! Виктор Цыганков восстановился от травмы

Украинский полузащитник снова тренируется с «Жироной»

28 декабря 2023, 18:56 |
908
2
ФОТО. Он вернулся! Виктор Цыганков восстановился от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 декабря 2023 года, каталонская «Жирона» возобновила тренировки после небольшого отпуска. Игроки первой команды готовятся к домашнему матчу 19-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико», который состоится уже 3 января 2024 года в 22:30 по киевскому времени.

В тренировке принял участие не только нападающий Артем Довбик, но и его соотечественник Виктор Цыганков, который пропустил последние поединки «Жироны» из-за повреждения.

В этом сезоне Ла Лиги на счету Виктора Цыганкова 14 матчей, в которых он отметился 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

ФОТО. Он вернулся! Виктор Цыганков восстановился от травмы

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Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига тренировка
Источник ФК Жирона
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Комментарии 2
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Aries2005
Ну чому його так ці травми переслідують?
Подивитись хочаб на Яна Коуту - маленький, худенький, а по полю просто літає. І що саме головне, не травмується. А у Віті... З рахунку збився, яка це травма за час перебування в Жироні. Те ж саме було і в Динамо.
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