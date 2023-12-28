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Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 16:51 | Обновлено 28 декабря 2023, 17:55
1020
6

Георгий Судаков назвал главный минус УПЛ

Полузащитнику «Шахтера» не нравятся команды, которые не дают играть в футбол сопернику

28 декабря 2023, 16:51 | Обновлено 28 декабря 2023, 17:55
1020
6
Георгий Судаков назвал главный минус УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков назвал главный минус Украинской Премьер-лиги:

«Если вам кто-то скажет, что в 21 год ему некуда расти в лучшем клубе страны, то это будет очень странно. Также я не согласен, что у нас такой уж плохой чемпионат. Вы же видите, что о чемпионстве сейчас мечтают не менее пяти команд.

Да, конечно, после Лиги чемпионов, после возвращения из сборной на УПЛ непросто переключаться. Прежде всего на пустые стадионы, хотя мы все прекрасно понимаем и не перестаем благодарить наших защитников за то, что вообще имеем возможность играть в футбол.

К сожалению, у нас еще хватает команд, которые выходят на поле с одной мыслью – не дать сыграть сопернику. С такими вообще не интересно. Да, надо уметь побеждать в разных ситуациях, иногда это не удается, но мне жаль тех игроков, которые не имеют возможности развивать свои футбольные навыки. Это, пожалуй, главный минус УПЛ».

Ранее Георгий прокомментировал слухи о своем возможном переходе в большой европейский клуб уже этой зимой.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Георгий Судаков
Источник zbirna.com
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Комментарии 6
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Умник
Чегооо?))))
Вас Ворскла катала осенью
Днепр в одни ворота 3:1 сделал.
Иными словами перед нами никто ноги не расставляет.
Спасибо посмеялся
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+4
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Pop
Судаков,ви в еврокубках тільки цим і займаєтесь-намагаєтесь іншим не давати грати в футбол
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-1
u6464u
головна проблема УПЛ як і всієї країни корупція .
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-1
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