Георгий Судаков назвал главный минус УПЛ

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков назвал главный минус Украинской Премьер-лиги:

«Если вам кто-то скажет, что в 21 год ему некуда расти в лучшем клубе страны, то это будет очень странно. Также я не согласен, что у нас такой уж плохой чемпионат. Вы же видите, что о чемпионстве сейчас мечтают не менее пяти команд.

Да, конечно, после Лиги чемпионов, после возвращения из сборной на УПЛ непросто переключаться. Прежде всего на пустые стадионы, хотя мы все прекрасно понимаем и не перестаем благодарить наших защитников за то, что вообще имеем возможность играть в футбол.

К сожалению, у нас еще хватает команд, которые выходят на поле с одной мыслью – не дать сыграть сопернику. С такими вообще не интересно. Да, надо уметь побеждать в разных ситуациях, иногда это не удается, но мне жаль тех игроков, которые не имеют возможности развивать свои футбольные навыки. Это, пожалуй, главный минус УПЛ».

Ранее Георгий прокомментировал слухи о своем возможном переходе в большой европейский клуб уже этой зимой.