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Италия
28 декабря 2023, 00:20 | Обновлено 28 декабря 2023, 00:45
562
0

Вместо Судакова? Ювентус близок к подписанию полузащитника

Василие Аджич, скорее всего, продолжит карьеру в Серии А

28 декабря 2023, 00:20 | Обновлено 28 декабря 2023, 00:45
562
0
Вместо Судакова? Ювентус близок к подписанию полузащитника
Twitter. Василие Аджич

Туринский «Ювентус» заканчивает работу над подписанием черногорского полузащитника «Подгорицы» Василие Аджича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский клуб предложил за 17-летнего таланта 5 миллионов евро, а также процент от будущей перепродажи футболиста. Переговоры выходят на завершающую стадию, «Ювентус» уже хочет запланировать для игрока медосмотр на январь.

Несмотря на свой возраст, Василие Аджич провел уже 47 матчей за взрослую команду «Подгорицы», отметившись 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. В основном он выступает на позиции атакующего полузащитника, но может играть и ниже без потери качества.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» еще раз попытается подписать Георгия Судакова.

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Ювентус трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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