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Англия
25 декабря 2023, 19:37 |
32
0

Борнмут – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 декабря в 17:00 матч АПЛ

25 декабря 2023, 19:37 |
32
0
Борнмут – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Борнмут» и «Фулхэм». Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Борнмут» занимает 12-е место, имея 22 очка. «Фулхэм» идет 13-м с 21 пунктом.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Борнмут – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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