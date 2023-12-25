Во вторник, 26 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Борнмут» и «Фулхэм». Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити».

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Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Борнмут» занимает 12-е место, имея 22 очка. «Фулхэм» идет 13-м с 21 пунктом.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Борнмут – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция