Англия25 декабря 2023, 19:37 |
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Борнмут – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 декабря в 17:00 матч АПЛ
25 декабря 2023, 19:37 |
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Во вторник, 26 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Борнмут» и «Фулхэм». Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Борнмут» занимает 12-е место, имея 22 очка. «Фулхэм» идет 13-м с 21 пунктом.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Борнмут – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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