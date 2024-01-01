В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Эстади Монтиливи», который находится в Жироне.

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Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу каталонцы имеют в своем активе 45 очков и идут вторыми, а «матрасники» набрав 38 баллов занимают третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Жирона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ