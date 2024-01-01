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Чемпионат Испании
Жирона
03.01.2024 22:30 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 января 2024, 14:01 |
295
1

Жирона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 января в 22:30 поединок 19-го тура испанской Ла Лиги

01 января 2024, 14:01 |
295
1
Жирона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Эстади Монтиливи», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу каталонцы имеют в своем активе 45 очков и идут вторыми, а «матрасники» набрав 38 баллов занимают третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Жирона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Атлетико Мадрид Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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December 32
Какая Жирона из будущего??? 
Лучше бы прогноз на Ливерпуль - Ньюкасл выложили.)
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