Жирона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 января в 22:30 поединок 19-го тура испанской Ла Лиги
В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Эстади Монтиливи», который находится в Жироне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу каталонцы имеют в своем активе 45 очков и идут вторыми, а «матрасники» набрав 38 баллов занимают третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Жирона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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