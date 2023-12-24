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  4. ВИДЕО. «Он переходит в Арсенал». Уоррен неудачно пошутил над Роналду?
Англия
24 декабря 2023, 00:44 |
252
0

ВИДЕО. «Он переходит в Арсенал». Уоррен неудачно пошутил над Роналду?

Известный промоутер рассмешил нападающего «Аль-Насра»

24 декабря 2023, 00:44 |
252
0
ВИДЕО. «Он переходит в Арсенал». Уоррен неудачно пошутил над Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine

На Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде вечером 23 декабря началось большое шоу бокса.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Посмотреть бои Энтони Джошуа – Отто Валлин и Деонтей Уайлдер – Джозеф Паркер приехал легендарный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Он просматривал поединок вместе с известным боксерским промоутером Фрэнком Уорреном. Когда оператор подошел поближе, чтобы сфотографировать звезд, Уоррен сказал: «Он (Роналду – прим.) переходит в «Арсенал». После этого Криштиану начал смеяться.

ВИДЕО. «Он переходит в Арсенал». Уоррен неудачно пошутил над Роналду?

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Криштиану Роналду Фрэнк Уоррен Арсенал Лондон Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео
Источник Sport Bible
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