На Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде вечером 23 декабря началось большое шоу бокса.

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Посмотреть бои Энтони Джошуа – Отто Валлин и Деонтей Уайлдер – Джозеф Паркер приехал легендарный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Он просматривал поединок вместе с известным боксерским промоутером Фрэнком Уорреном. Когда оператор подошел поближе, чтобы сфотографировать звезд, Уоррен сказал: «Он (Роналду – прим.) переходит в «Арсенал». После этого Криштиану начал смеяться.

ВИДЕО. «Он переходит в Арсенал». Уоррен неудачно пошутил над Роналду?