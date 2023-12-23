ОФИЦИАЛЬНО. Кельн уволил главного тренера

Немецкий «Кельн» сообщил на своем официальном сайте, что Штеффен Баумгарт был уволен и больше не является главным тренером команды.

Как сообщается, решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Добавим, что Баумгарт принял «Кельн» в 2021 году и спас «козлов» от вылета из Бундеслиги, а в сезоне-2022/2023 команда под руководством специалиста выступала на групповом этапе Лиги конференций, где не смогла выйти в плей-офф. А вот в нынешнем сезоне у «козлов» ничего не складывается – «Кельн» занимает предпоследнее место в Бундеслиге, имея столько же очков (по 10), сколько «Майнц» и «Дармштадт», и отстает от «спасительной» 15-й строчки на три очка.

Отметим, что имя нового главного тренера «Кельн» пока не разглашает.