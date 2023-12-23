Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити – клубный ЧМ, Жирона – фаворит Ла Лиги, Миколенко – лучший в АПЛ
Другие новости
23 декабря 2023, 06:00 |
95
0

Ман Сити – клубный ЧМ, Жирона – фаворит Ла Лиги, Миколенко – лучший в АПЛ

Главные новости за 22 декабря на Sport.ua

23 декабря 2023, 06:00 |
95
0
Ман Сити – клубный ЧМ, Жирона – фаворит Ла Лиги, Миколенко – лучший в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 декабря.

1. Манчестер Сити – клубный чемпион мира 2023.
Английская команда уничтожила в финале бразильский «Флуминенсе»

2А. Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз.
«Красно-белые» являются вторыми фаворитами на чемпионство в Испании по мнению букмекеров

2В. ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре.
Артем Довбик и Виктор Цыганков могут получить награду за гол в ворота «Барселоны»

2С. Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги.
Также увеличилась стоимость Виктора Цыганкова и Андрея Лунина

2D. Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Главный претендент на чемпионский титул – «Реал»

2Е. ВИДЕО. Второй раз подряд. Довбик может стать игроком месяца в Испании
Украинский нападающий «Жироны» продолжает поражать болельщиков в Ла Лиге

2F. Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
21 декабря в Twitter поднялась шумиха из-за поста в паблике Madrid Zone

3. Виталий Миколенко попал в сборную лучших игроков сезона в АПЛ.
Украинский защитник «Эвертона» является лучшим на своей позиции

4. Барселону могут исключить из Лиги чемпионов из-за нарушения правил УЕФА.
Каталонский клуб нарушил финансовый регламент

5. Два украинских клуба могут попасть в ЛЧ по футзалу. Что для этого нужно?
Произошло это благодаря недавней победе украинской сборной над Польшей

6. Все из-за Лунина. Аналитики ESPN не верят, что Реал продлит контракт Кепы
Испанский голкипер может вернуться в «Челси»

7. Стало известно, где Украина сыграет финальный матч за выход на Евро
Но для этого сначала необходимо победить Боснию и Герцеговину

8А. Контракт подписан. Месси воссоединится с бывшим партнером по Барселоне
Луис Суарес станет игроком «Интер Майами»

8В. ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес – игрок Интер Майами
Уругвайский нападающий подписал контракт по схеме 1+1

9. Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением
Донецкий клуб и дальше будет сотрудничать с Ассоциацией европейских клубов

10. Суперлига как данность.
Никто не остановит идею, время которой уже пришло

По теме:
Ничья Жироны и гол Довбика, реинкарнация Суперлиги, Трубин без clean sheet
Успех футзалистов, Скрипник сменил клуб, трансферный бан для Днепра-1
Шанс для Манчестер Сити, Мудрик принес победу Челси, сыграет ли Цыганков?
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Футбол | 22 декабря 2023, 18:04 2
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?

Главный претендент на чемпионский титул – «Реал»

Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Футбол | 22 декабря 2023, 17:23 31
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)

У нового европейского турнира оказалось немного поклонников

«Второй гол не заслуживали». Гвардиола оценил победу Ман Сити на КЧМ-2023
Футбол | 23.12.2023, 00:50
«Второй гол не заслуживали». Гвардиола оценил победу Ман Сити на КЧМ-2023
«Второй гол не заслуживали». Гвардиола оценил победу Ман Сити на КЧМ-2023
«Я стараюсь быть искренним». Хави рассказал, почему кричал на Левандовски
Футбол | 22.12.2023, 21:54
«Я стараюсь быть искренним». Хави рассказал, почему кричал на Левандовски
«Я стараюсь быть искренним». Хави рассказал, почему кричал на Левандовски
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
Футбол | 22.12.2023, 11:22
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
21.12.2023, 13:45 78
Футбол
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
21.12.2023, 00:35 2
Футбол
Уайлдер высказался по поводу боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказался по поводу боя Усик – Фьюри
21.12.2023, 22:40
Бокс
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
22.12.2023, 09:00 4
Футбол
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
22.12.2023, 00:02 12
Футбол
ВИДЕО. Игрок клуба второй лиги Португалии оформил шедевр в ворота Трубина
ВИДЕО. Игрок клуба второй лиги Португалии оформил шедевр в ворота Трубина
21.12.2023, 22:55 3
Футбол
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
22.12.2023, 07:40 9
Теннис
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
22.12.2023, 00:30 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем