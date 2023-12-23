Ман Сити – клубный ЧМ, Жирона – фаворит Ла Лиги, Миколенко – лучший в АПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 декабря.

1. Манчестер Сити – клубный чемпион мира 2023.

Английская команда уничтожила в финале бразильский «Флуминенсе»

2А. Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз.

«Красно-белые» являются вторыми фаворитами на чемпионство в Испании по мнению букмекеров

2В. ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре.

Артем Довбик и Виктор Цыганков могут получить награду за гол в ворота «Барселоны»

2С. Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги.

Также увеличилась стоимость Виктора Цыганкова и Андрея Лунина

2D. Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?

Главный претендент на чемпионский титул – «Реал»

2Е. ВИДЕО. Второй раз подряд. Довбик может стать игроком месяца в Испании

Украинский нападающий «Жироны» продолжает поражать болельщиков в Ла Лиге

2F. Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?

21 декабря в Twitter поднялась шумиха из-за поста в паблике Madrid Zone

3. Виталий Миколенко попал в сборную лучших игроков сезона в АПЛ.

Украинский защитник «Эвертона» является лучшим на своей позиции

4. Барселону могут исключить из Лиги чемпионов из-за нарушения правил УЕФА.

Каталонский клуб нарушил финансовый регламент

5. Два украинских клуба могут попасть в ЛЧ по футзалу. Что для этого нужно?

Произошло это благодаря недавней победе украинской сборной над Польшей

6. Все из-за Лунина. Аналитики ESPN не верят, что Реал продлит контракт Кепы

Испанский голкипер может вернуться в «Челси»

7. Стало известно, где Украина сыграет финальный матч за выход на Евро

Но для этого сначала необходимо победить Боснию и Герцеговину

8А. Контракт подписан. Месси воссоединится с бывшим партнером по Барселоне

Луис Суарес станет игроком «Интер Майами»

8В. ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес – игрок Интер Майами

Уругвайский нападающий подписал контракт по схеме 1+1

9. Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением

Донецкий клуб и дальше будет сотрудничать с Ассоциацией европейских клубов

10. Суперлига как данность.

Никто не остановит идею, время которой уже пришло