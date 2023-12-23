Ман Сити – клубный ЧМ, Жирона – фаворит Ла Лиги, Миколенко – лучший в АПЛ
Главные новости за 22 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 декабря.
1. Манчестер Сити – клубный чемпион мира 2023.
Английская команда уничтожила в финале бразильский «Флуминенсе»
2А. Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз.
«Красно-белые» являются вторыми фаворитами на чемпионство в Испании по мнению букмекеров
2В. ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре.
Артем Довбик и Виктор Цыганков могут получить награду за гол в ворота «Барселоны»
2С. Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги.
Также увеличилась стоимость Виктора Цыганкова и Андрея Лунина
2D. Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Главный претендент на чемпионский титул – «Реал»
2Е. ВИДЕО. Второй раз подряд. Довбик может стать игроком месяца в Испании
Украинский нападающий «Жироны» продолжает поражать болельщиков в Ла Лиге
2F. Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
21 декабря в Twitter поднялась шумиха из-за поста в паблике Madrid Zone
3. Виталий Миколенко попал в сборную лучших игроков сезона в АПЛ.
Украинский защитник «Эвертона» является лучшим на своей позиции
4. Барселону могут исключить из Лиги чемпионов из-за нарушения правил УЕФА.
Каталонский клуб нарушил финансовый регламент
5. Два украинских клуба могут попасть в ЛЧ по футзалу. Что для этого нужно?
Произошло это благодаря недавней победе украинской сборной над Польшей
6. Все из-за Лунина. Аналитики ESPN не верят, что Реал продлит контракт Кепы
Испанский голкипер может вернуться в «Челси»
7. Стало известно, где Украина сыграет финальный матч за выход на Евро
Но для этого сначала необходимо победить Боснию и Герцеговину
8А. Контракт подписан. Месси воссоединится с бывшим партнером по Барселоне
Луис Суарес станет игроком «Интер Майами»
8В. ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес – игрок Интер Майами
Уругвайский нападающий подписал контракт по схеме 1+1
9. Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением
Донецкий клуб и дальше будет сотрудничать с Ассоциацией европейских клубов
10. Суперлига как данность.
Никто не остановит идею, время которой уже пришло
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