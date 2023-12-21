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Испания
21 декабря 2023, 20:01 | Обновлено 21 декабря 2023, 20:07
676
0

Бетис – Жирона. Видео голов и обзор (обновляется)

21 декабря проходит матч 18-го тура Ла Лиги

21 декабря 2023, 20:01 | Обновлено 21 декабря 2023, 20:07
676
0
Бетис – Жирона. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 декабря 2023 года, проходит матч 18-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной». Матч проходит в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса», который носит название «Бенито Вильямарин».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч в основном составе. Виктор Цыганков не попал в заявку из-за дискомфорта в мышцах.

Ла Лига. 18-й тур, 21 декабря

Бетис – Жирона – 0:0

Видео голов будут добавляться по ходу матча

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Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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