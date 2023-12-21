Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков не сыграет. Стартовые составы на матч Бетис – Жирона
Испания
21 декабря 2023, 18:54 | Обновлено 21 декабря 2023, 18:56
882
0

Цыганков не сыграет. Стартовые составы на матч Бетис – Жирона

Матч 18-го тура Ла Лиги начнется в 20:00

21 декабря 2023, 18:54 | Обновлено 21 декабря 2023, 18:56
882
0
Цыганков не сыграет. Стартовые составы на матч Бетис – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 21 декабря, «Бетис» на своем домашнем стадионе в матче восемнадцатого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 7-е и 1-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч в основном составе. Виктор Цыганков не попал в заявку из-за дискомфорта в мышцах.

Стали известны стартовые составы команд Мануэля Пелегрини и Мигеля Анхеля Санчеса на матч:

«Бетис»: Руи Силва, Бельерин, Пеццелла, Риад, Миранда, Гаурдадо, Рока, Ассане, Айосе, Родри, Вильян Хосе.

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Давид Лопес, Довбик, Алеш Гарсия, Савио, Блинд, Ян Коуту, Мартин, Торре, Эрик Гарсия.

По теме:
Ман Сити хочет помочь Жирони выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Два испанских топ-клуба не будут участвовать в Суперлиге
Довбика и Цыганкова там не будет. Жирона выступает против Суперлиги
Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 21 декабря 2023, 00:35 2
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии

20 декабря определился последний полуфиналист турнира в матче «Ливерпуль» – «Вест Хэм»

Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги
Футбол | 21 декабря 2023, 17:24 9
Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги
Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги

В Англии считают, что болельщики имеют жизненно важное значение для футбола.

Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги
Футбол | 21.12.2023, 16:15
Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги
Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
Футбол | 21.12.2023, 09:00
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
Футзал | 20.12.2023, 21:24
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
20.12.2023, 15:22 1
Биатлон
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
20.12.2023, 00:01 17
Футбол
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
19.12.2023, 19:52 18
Футбол
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
20.12.2023, 17:58 7
Футбол
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
20.12.2023, 06:23 5
Футбол
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
20.12.2023, 00:09 30
Футбол
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
20.12.2023, 21:50 7
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем