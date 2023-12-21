Цыганков не сыграет. Стартовые составы на матч Бетис – Жирона

Сегодня, 21 декабря, «Бетис» на своем домашнем стадионе в матче восемнадцатого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 7-е и 1-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч в основном составе. Виктор Цыганков не попал в заявку из-за дискомфорта в мышцах.

Стали известны стартовые составы команд Мануэля Пелегрини и Мигеля Анхеля Санчеса на матч:

«Бетис»: Руи Силва, Бельерин, Пеццелла, Риад, Миранда, Гаурдадо, Рока, Ассане, Айосе, Родри, Вильян Хосе.

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Давид Лопес, Довбик, Алеш Гарсия, Савио, Блинд, Ян Коуту, Мартин, Торре, Эрик Гарсия.