Ман Сити хочет помочь Жирони выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков

Английский «Манчестер Сити» хочет помочь каталонской «Жироне» выиграть Ла Лигу, сообщает испанское издание El Nacional. Дело в том, что «Жирона» принадлежит к той же футбольной империи, что и «Сити» – City Group.

Для этого «горожане» готовы отдать «жиронцам» несколько своих игроков на правах аренды. В список потенциальных партнеров Артема Довбика и Виктора Цыганкова вошли Оскар Бобб, Мика Хэмилтон, Махамаду Сусохо и Серхио Гомес.

Норвежский нападающий Оскар Бобб в этом сезоне провел 10 матчей за первую команду «Сити», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Мика Хэмилтон является капитаном команды U-21 и недавно дебютировал в ЛЧ (оформил гол+пас). 18-летний опорник Сусохо пока не является основным даже в «Сити» U-21, но выступал за юношеские сборные Испании.

У самого опытного игрока из списка, левого защитника Серхио Гомеса, всего 8 матчей за «горожан» в этом сезоне. Ранее он рассказывал, что Жузеп Гвардиола ставил ему в пример Александра Зинченко.