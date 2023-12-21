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Англия
21 декабря 2023, 18:15 | Обновлено 21 декабря 2023, 18:16
3695
6

Ман Сити хочет помочь Жирони выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков

Каталонская команда может получить Оскара Бобба, Мику Хэмилтона, Махамаду Сусохо ​​и Серхио Гомеса

21 декабря 2023, 18:15 | Обновлено 21 декабря 2023, 18:16
3695
6
Ман Сити хочет помочь Жирони выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» хочет помочь каталонской «Жироне» выиграть Ла Лигу, сообщает испанское издание El Nacional. Дело в том, что «Жирона» принадлежит к той же футбольной империи, что и «Сити» – City Group.

Для этого «горожане» готовы отдать «жиронцам» несколько своих игроков на правах аренды. В список потенциальных партнеров Артема Довбика и Виктора Цыганкова вошли Оскар Бобб, Мика Хэмилтон, Махамаду Сусохо и Серхио Гомес.

Норвежский нападающий Оскар Бобб в этом сезоне провел 10 матчей за первую команду «Сити», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Мика Хэмилтон является капитаном команды U-21 и недавно дебютировал в ЛЧ (оформил гол+пас). 18-летний опорник Сусохо пока не является основным даже в «Сити» U-21, но выступал за юношеские сборные Испании.

У самого опытного игрока из списка, левого защитника Серхио Гомеса, всего 8 матчей за «горожан» в этом сезоне. Ранее он рассказывал, что Жузеп Гвардиола ставил ему в пример Александра Зинченко.

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Источник El Nacional
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Комментарии 6
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umnuy2
в жироне многое зависит от крайков савио и коуто---если они посыпятся как мартинелли в арсе в конце прошлого сезона---то жирона будет третьей четвертой-но тоже хорошо-лч
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+1
luceorius
 А літом забере у Жирони Гутьєрреса.
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0
alex55
на боже що мені не гоже
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0
zzg77
Не вірю, якась бурбасятина.
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0
Gordon455
Головне ,щоб не забрали ,тих ,кто є в оренді зараз)
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0
WildeKater
А це цікаво
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0
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