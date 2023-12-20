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  4. У черновицкой Буковины может появиться баскетбольный спонсор
Украина. Первая лига
20 декабря 2023, 16:49 |
360
0

У черновицкой Буковины может появиться баскетбольный спонсор

Переговоры о новом спонсоре продолжаются

20 декабря 2023, 16:49 |
360
0
У черновицкой Буковины может появиться баскетбольный спонсор
ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua уже в ближайшее время у перволигового черновицкого ФК может появиться новый титульный спонсор – СК «Прометей», хорошо известный победами своих баскетбольных и волейбольных команд на международной и всеукраинской арене.

По информации нашего источника переговоры о сотрудничестве между руководством «Буковины» и «Прометея» – в разгаре.

Пока футболисты «Буковины» занимают 12 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 21 очко. У черновицкой команды был шанс попасть в группу «Повышение в классе» из-за банкротства «Нивы» Бузовой, но клуб нашел нового владельца.

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Буковина Черновцы спонсоры Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд СК Прометей
Источник Sport.ua
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