У черновицкой Буковины может появиться баскетбольный спонсор

Как стало известно Sport.ua уже в ближайшее время у перволигового черновицкого ФК может появиться новый титульный спонсор – СК «Прометей», хорошо известный победами своих баскетбольных и волейбольных команд на международной и всеукраинской арене.

По информации нашего источника переговоры о сотрудничестве между руководством «Буковины» и «Прометея» – в разгаре.

Пока футболисты «Буковины» занимают 12 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 21 очко. У черновицкой команды был шанс попасть в группу «Повышение в классе» из-за банкротства «Нивы» Бузовой, но клуб нашел нового владельца.