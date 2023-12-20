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  4. Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
20 декабря 2023, 16:10 |
192
0

Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 декабря в 22:30 поединок 18-го тура испанской Ла Лиги

20 декабря 2023, 16:10 |
192
0
Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В четверг, 21 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу мадридцы имеют в своем активе 42 очка, а «Алавес» набрал 16 баллов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Алавес Реал Мадрид Алавес - Реал смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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