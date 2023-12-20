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Испания
20 декабря 2023, 10:46 | Обновлено 20 декабря 2023, 11:02
93
0

Бетис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 21 декабря в 20:00 по Киеву.

20 декабря 2023, 10:46 | Обновлено 20 декабря 2023, 11:02
93
0
Бетис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

21 декабря состоится матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGО.

Бетис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бетис - Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик смотреть онлайн Бетис
Источник Sport.ua
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