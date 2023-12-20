Испания20 декабря 2023, 10:46 | Обновлено 20 декабря 2023, 11:02
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Бетис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 21 декабря в 20:00 по Киеву.
20 декабря 2023, 10:46 | Обновлено 20 декабря 2023, 11:02
93
0
21 декабря состоится матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGО.
Бетис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бетис - ЖиронаСмотреть трансляцию
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