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  4. Источник: киевское Динамо сделало предложение по игроку Черноморца
Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 14:41 |
1401
4

Источник: киевское Динамо сделало предложение по игроку Черноморца

На Максима Брагару также претендует «Полесье»

19 декабря 2023, 14:41 |
1401
4
Источник: киевское Динамо сделало предложение по игроку Черноморца
Instagram. Максим Брагару

Киевское «Динамо» сделало трансферное предложение по игроку молодежной сборной Украины и одесского «Черноморца» Максиму Брагару, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

Также на 21-летнего футболиста претендует житомирское «Полесье», которое, как и «Динамо», уже обратилось к руководству «моряков».

Отмечается, что «Полесье» предлагает Максиму Брагару очень хорошие финансовые условия личного контракта, но не будет долго ждать ответа «Черноморца».

Также стоит заметить, что трансферное предложение «Динамо» в разы меньше, чем та сумма, в которую оценивает Брагару портал Transfermarkt (700 тысяч евро).

В этом сезоне на счету Максима Брагару 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что им интересуется донецкий «Шахтер».

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Максим Брагару Динамо Киев Полесье Житомир Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Эндрю Тодос
Источник Telegram
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Лига конференций без динамо
Суркис опзжшник  хочет в свою помойку кипрскую брагару за 100000-200000 тысяч ,оно в казино за час больше проигрывает болт ему ,а не брагару
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+1
stalevar1250
Болт вам, а не Брагару! 
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+1
sasha_d99
К сожалению у него заканчивается контракт и его просто необходимо сейчас продать иначе уйдёт бесплатно
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