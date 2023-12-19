Источник: киевское Динамо сделало предложение по игроку Черноморца

Киевское «Динамо» сделало трансферное предложение по игроку молодежной сборной Украины и одесского «Черноморца» Максиму Брагару, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

Также на 21-летнего футболиста претендует житомирское «Полесье», которое, как и «Динамо», уже обратилось к руководству «моряков».

Отмечается, что «Полесье» предлагает Максиму Брагару очень хорошие финансовые условия личного контракта, но не будет долго ждать ответа «Черноморца».

Также стоит заметить, что трансферное предложение «Динамо» в разы меньше, чем та сумма, в которую оценивает Брагару портал Transfermarkt (700 тысяч евро).

В этом сезоне на счету Максима Брагару 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что им интересуется донецкий «Шахтер».