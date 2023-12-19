Источник: киевское Динамо сделало предложение по игроку Черноморца
На Максима Брагару также претендует «Полесье»
Киевское «Динамо» сделало трансферное предложение по игроку молодежной сборной Украины и одесского «Черноморца» Максиму Брагару, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.
Также на 21-летнего футболиста претендует житомирское «Полесье», которое, как и «Динамо», уже обратилось к руководству «моряков».
Отмечается, что «Полесье» предлагает Максиму Брагару очень хорошие финансовые условия личного контракта, но не будет долго ждать ответа «Черноморца».
Также стоит заметить, что трансферное предложение «Динамо» в разы меньше, чем та сумма, в которую оценивает Брагару портал Transfermarkt (700 тысяч евро).
В этом сезоне на счету Максима Брагару 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что им интересуется донецкий «Шахтер».
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