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  4. Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Довбика. Видео голов и обзор (обновляется)
Испания
18 декабря 2023, 23:35 | Обновлено 18 декабря 2023, 23:56
4462
0

Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Довбика. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите обзор матча 17-го тура Ла Лиги

18 декабря 2023, 23:35 | Обновлено 18 декабря 2023, 23:56
4462
0
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Довбика. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 18 декабря, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и каталонская «Жирона». Игра прошла в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи». Подопечные Мичела одержали уверенную победу со счетом 3:0.

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Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик сыграл с первых минут в этом матче и оформил дубль, а хавбек Виктор Цыганков пропустил эту игру из-за повреждений.

Ла Лига. 17-й тур, 18 декабря (информация обновляется)

Жирона – Алавес – 3:0

Голи: Довбик, 23, 59 (пенальти) , Порту, 42.

ГОЛ! Артем Довбик, 23

ГОЛ! Порту, 42

ГОЛ! Артем Довбик, 59 (пенальти)

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Жирона Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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