Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Довбика. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите обзор матча 17-го тура Ла Лиги
В понедельник, 18 декабря, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и каталонская «Жирона». Игра прошла в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи». Подопечные Мичела одержали уверенную победу со счетом 3:0.
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Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик сыграл с первых минут в этом матче и оформил дубль, а хавбек Виктор Цыганков пропустил эту игру из-за повреждений.
Ла Лига. 17-й тур, 18 декабря (информация обновляется)
Жирона – Алавес – 3:0
Голи: Довбик, 23, 59 (пенальти) , Порту, 42.
ГОЛ! Артем Довбик, 23
ГОЛ! Порту, 42
ГОЛ! Артем Довбик, 59 (пенальти)
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